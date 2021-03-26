Лукашенко назвал примерные сроки вакцинации населения

На первом этапе белорусские власти планируют провести вакцинацию не более 60% населения, заявил сегодня Лукашенко.

При этом он уточнил, что понимает под первым этапом – срок до начала выпуска белорусской вакцины собственной разработки, что ожидается только в следующем году.

«Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население - 60% на первом этапе. Надо - добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям", - сказал Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения РБ Дмитрия Пиневича.

Он не уточнил, что мешает вакцинировать всё население разливаемой на Белмедпрепаратах российской вакциной «Спутник V», тем более, что, по его словам, вакцины хватает плюс создаются дополнительные мощности по производству российской вакцины.

"У нас спокойно идет все. Вакцин хватает. Желающих прививаем. Врачей, учителей, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого", - заявил Лукашенко.

Он также сказал, что в Беларуси создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины, допустив, что эта вакцина будет в итоге востребована в самой России- то есть допмощности создаются ради экспорта, а не вакцинации собственного населения.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую - потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем", - заявил пенсионер.

Но ни слова не прозвучало о том, что в мире постоянно фиксируются новые штаммы коронавируса, что потребует доработки существующих или создания новых типов вакцин.

Текущие данные о вакцинации населения Беларуси в материалах о докладе не приводились.