Последнее обновление: 01.04.2021 15:26

Немецкие социологи опросили белорусов: 65% считают выборы сфальсифицированными

Исследовательский институт ZoiS опубликовал итоги исследования на основе проведенного в декабре опроса.

Согласно информации, 65% опрошенных считают выборы сфальсифицированными.

При этом 53% опрошенных голосовали за Тихановскую и только 18% за Лукашенко.

Между тем 41% опрошенных считают зелено-красный флаг приемлемым, а 36% предпочли в качестве государственного бело-красно-белый.

В протестах участвовали 14% порошенных. Это примерно 700 тысяч человек из пяти миллионов белорусов, входящих в охваченную исследованием возрастную группу.

Около половины участников опроса рассматривают возможность покинуть город проживания, cреди них 34% предпочли бы уехать в одну из стран ЕС.

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