Белорусы желают своим детям другой жизни

Новогоднее исследование общественного мнения, проведенное Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого обнаруживает, что восприятие белорусами экономического положения страны как плохого (в конце 2015 – 42,7%, в конце 2016 – 55%) изменилось: теперь большинство (53,8%) держится мнения, что экономическое положение страны среднее (плохое – 36,4%).

При этом казалось бы парадоксальным образом подавляющее большинство считает, что экономическое положение страны осталось прежним (60,5%) или даже ухудшилось (30,7%), сообщает nmnby.eu.

Получается, что при оценке состояния страны как неизменного или ухудшающегося, белорусы считают такой результат в принципе средним. Тут можно предположить, что в массе своей они либо ожидали еще худшего, либо попривыкли у постоянному ухудшению и склоняются считать его нормой, либо считают, что и всюду, а не только в стране экономические дела идут неважно, и Беларусь тут не выделяется. Примерно такая же динамика и показателей оценки положения собственной семьи – оно осталось прежним или ухудшилось, но в принципе среднее.

В ответах на вопрос удачным или нет был для страны минувший год, мнения разделись почти поровну.

Тем не менее с надеждой в 2018 год смотрит 51,5%, с беспокойством – 17,4%, неопределенные чувства испытывают 27,3%. Сложно точно сказать, чего ждут белорусы от будущего для себя, но совершенно ясно они не хотят для своих детей такой же жизни как для себя. В ответе на вопрос «Хотите ли вы, чтобы ваши дети жили так, как вы живете сегодня» 68,3% выбрали «нет», и 20,6% «да».

С таким отчетливым нежеланием для своих детей такой же жизни, какую они ведут сами, любопытно, с чем белорусы связывают ожидания перемен. С властью – 31,2%, с гражданским обществом – 25,5%, с оппозицией – 16,6%, с бизнесом – 10,4%.

При этом индексы доверия общественным организациям много, много уступают президенту и госинститутам. Одна лишь церковь вызывает доверия больше (58,2%), чем президент. И даже армия, отношение к которой у 57,4% ухудшилось из-за дела Коржича вызывает больше доверия (доверяют 41,3%/не доверяют 48,4%), чем общественные организации – как государственные (29,2/50,5), так и негосударственные (24,6/47,6).

На этом фоне неудивительно, что 44,5% не сумели определить человека года в стране, хотя 19% все-таки указали президента, и с этим показателем он занял первое место. Зато человеком года в мире с большим отрывом признан Владимир Путин – 45,6%. И такое доминирование президента соседней страны в массовом сознании – большая проблема и задача для белорусских СМИ.

Итого: живем нормально, хоть и все время хуже, однако, детям такой жизни не хотим, перемен ждем не от власти, что и неудивительно, ведь она работает не для нас, но никому другому в стране не доверяем. Однако в будущее смотрим с надеждой.

Интересно, на кого надеемся?