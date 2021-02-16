Белнефтехим с 16 февраля повысил цены на АЗС на 1 копейку

Концерн Белнефтехим с 16 февраля 2021 года повысил цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«… отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. на 9%. В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - поясняет концерн повышение цен.

С 16 февраля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются и составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,73 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,83 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,05 руб., ДТ – 1,83 руб.

Это уже третье повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.