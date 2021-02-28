В мире число заражений коронавирусом превысило 114,39 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 114334151 (+342462 за сутки) по данным Worldometer на 10:14 28 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2537833 (+8412) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21914185 (-3358) человек, из них 90347 (-654) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 89942133 (+397408) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29202824 (+64320) случаями заражения, Индия – 11096440 (+17346), Бразилия – 10517232 (+59438), Россия – 4234720 (+11534) и Великобритания – 4170519 (+7434). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 64320, Бразилия – 59438, Франция – 23996, Италия – 18916, Индия – 17346. Беларусь (1459) – на 39 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 524669, Бразилия – 254263, Мексика – 184474, Индия – 157087 и Великобритания – 122705. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1554, Бразилия – 1275, Мексика – 782, Россия – 439, Польша – 303. Беларусь – на 60 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 285959 случаев заражения коронавирусом и 1966 смертей.