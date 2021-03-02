В мире число заражений коронавирусом превысило 114,99 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 114994723 (+307790 за сутки) по данным Worldometer на 8:12 2 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2550288 (+7003) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21724103 (-177512) человека, из них 90157 (-148) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 90720332 (+478299) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29314254 (+53147) случаями заражения, Индия – 11123619 (+11563), Бразилия – 10589608 (+38349), Россия – 4257650 (+11571) и Великобритания – 4182009 (+5455). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 53147, Бразилия – 38349, Италия – 13114, Россия – 11571, Индия – 11563. Беларусь (961) – на 46 (-9) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 527226, Бразилия – 255836, Мексика – 185715, Индия – 157275 и Великобритания – 122953. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1439, Бразилия – 818, Мексика – 458, Франция – 375, Россия – 333. Беларусь – на 61 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 288267 случаев заражения коронавирусом и 1985 смертей.