В мире число заражений коронавирусом превысило 115,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 115765405 (+465746 за сутки) по данным Worldometer на 6:10 4 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2571756 (+11154) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21726718 (+103148) человек, из них 90049 (-590) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 91466931 (+351444) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29456377 (+66879) случаями заражения, Индия – 11156748 (+17425), Бразилия – 10722221 (+74376), Россия – 4278750 (+10535) и Великобритания – 4194785 (+6385). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 74376, США – 66879, Франция – 26788, Италия – 20884, Индия – 17425. Беларусь (1311) – на 45 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 531652, Бразилия – 259402, Мексика – 187187, Индия – 157471 и Великобритания – 123783. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2350, Бразилия – 1840, Мексика – 1035, Россия – 452, Испания – 446. Беларусь – на 65 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 290447 случаев заражения коронавирусом и 2002 смерти.