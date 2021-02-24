В мире число заражений коронавирусом превысило 112,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 112649905 (+386883 за сутки) по данным Worldometer на 6:45 24 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2496666 (+11282) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21918222 (-76703) человека, из них 92183 (-1080) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 88235017 (+446180) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28897718 (+71054) случаями заражения, Индия – 11029326 (+13463), Бразилия – 10260621 (+63090), Россия – 4189153 (+11823) и Великобритания – 4134639 (+8489). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 71054, Бразилия – 63090, Франция – 20064, Индия – 13463, Италия – 13314. Беларусь (972) – на 47 (-7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 514996, Бразилия – 248646, Мексика – 180536, Индия – 156598 и Великобритания – 121305. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2404, Бразилия – 1370, Великобритания – 548, Испания – 443, Германия – 442. Беларусь – на 70 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 280428 случаев заражения коронавирусом и 1930 смертей.