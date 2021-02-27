В мире число заражений коронавирусом превысило 113,99 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 113991689 (+441487 за сутки) по данным Worldometer на 7:59 27 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2529421 (+10093) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21917543 (+20946) человека, из них 91001 (-381) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 89544725 (+410448) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29136912 (+80625) случаями заражения, Индия – 11079094 (+16056), Бразилия – 10457794 (+63908), Россия – 4223186 (+11086) и Великобритания – 4163085 (+9523). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 80625, Бразилия – 63908, Франция – 25207, Италия – 20499, Индия – 16056. Беларусь (1602) – на 39 (+7) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 523082, Бразилия – 252988, Мексика – 183692, Индия – 156970 и Великобритания – 122415. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2246, Бразилия – 1327, Мексика – 877, Россия – 428, Германия – 418. Беларусь – на 65 (-) месте.

В Беларуси официально подтверждены 284500 случаев заражения коронавирусом и 1957 смертей.