В мире число заражений коронавирусом превысило 112,26 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 112263022 (+307606 за сутки) по данным Worldometer на 7:41 23 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2485384 (+7549) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21988801 (-168133) человек, из них 93263 (-653) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 87788837 (+472515) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28826307 (+59257) случаями заражения, Индия – 11015863 (+10792), Бразилия – 10197531 (+29357), Россия – 4177330 (+12604) и Великобритания – 4126150 (+10641). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 59257, Бразилия – 29357, Россия – 12604, Индия – 10792, Великобритания – 10641. Беларусь (1144) – на 40 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 512590, Бразилия – 247276, Мексика – 180107, Индия – 156498 и Великобритания – 120757. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1374, Бразилия – 716, Россия – 337, Франция – 333, Германия – 329. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 279456 случаев заражения коронавирусом и 1921 смерть.