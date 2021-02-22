В мире число заражений коронавирусом превысило 111,95 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 111955416 (+301399 за сутки) по данным Worldometer на 6:19 22 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2477835 2472387 (+8773) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 22156934 (+5448) человека, из них 93916 (-86) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 87316322 (+491726) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28765423 (+57198) случаями заражения, Индия – 11005071 (+13980), Бразилия – 10168174 (+29026), Россия – 4164726 (+12742) и Великобритания – 4115509 (+9834). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 57198, Бразилия – 29026, Франция – 22046, Индия – 13980, Италия – 13452. Беларусь (1322) – на 38 (-2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 511133, Бразилия – 246560, Мексика – 179797, Индия – 156418 и Великобритания – 120580. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1245, Мексика – 832, Бразилия – 554, Россия – 417, Италия – 232. Беларусь – на 59 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 278312 случаев заражения коронавирусом и 1912 смертей.