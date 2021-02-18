Последнее обновление: 18.02.2021 16:12

Кремль анонсировал "продолжительные переговоры" Путина и Лукашенко 22 февраля

Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля в Сочи, Кремль ожидает продолжительные переговоры. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча будет на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в повестке переговоров, в частности, двусторонние отношения и обмен мнениями по международной проблематике.

"[Лукашенко] наверняка, есть, о чем проинформировать российского президента, так как только что завершилось Всебелорусское народное собрание", - добавил представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Лукашенко сегодня сообщил о планах встретиться с Путиным "в начале 20-х чисел февраля". При этом он заверил, что не едет в Россию "чего-то просить".

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