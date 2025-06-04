Хренин обсудил с министром обороны Пакистана совместную подготовку кадров

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин и министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф обсудили совместную подготовку кадров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, министры также обсудили вопросы взаимодействия предприятий автомобильной промышленности Беларуси с секторами экономики Пакистана и установления авиасообщения между двумя странами.

В свою очередь министр обороны Пакистана указал на схожесть глобальных целей и интересов двух стран. Он также отметил, что с удовольствием посетит Беларусь с официальным визитом.

Главы оборонных ведомств договорились встретиться в ближайшее время на мероприятии по линии ШОС в Китае и обсудить промежуточные результаты договоренностей.