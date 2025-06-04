Лукашенко пожаловался Си Цзиньпину на давление со стороны Запада

Лукашенко во время встречи 4 июня с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине пожаловался на давление со стороны Запада.

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам - в Пекин ", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он пригласил Си Цзиньпина приехать в Беларусь.

В свою очередь тот пригласил Лукашенко посетить саммит ШОС в Тяньцзине.

"В конце августа у нас состоится в Тяньцзине саммит ШОС, а чуть позже, 3 сентября, мы торжественно будем отмечать победу в мировой антифашистской войне - проводим парад. Я сердечно приглашаю и буду рад вас видеть", - сказал председатель КНР.