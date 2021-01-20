Путин и Лукашенко поговорили по телефону о СГ и «короне»

Путин и Лукашенко сегодня пообщались по телефону, сообщили пресс-службы Кремля и агрохунты. Тексты сообщений несколько отличаются

«Обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», - сообщила пресс-служба Кремля.

Лаконично: «Там коронавирус у вас еще не всех перекосил?» и «Так где Союзное государство, ка бы 21-й год за окном?»

«…подробно обсудили перспективы активизации разнопланового сотрудничества в рамках Союзного государства, взаимодействие в ЕАЭС и других интеграционных структурах, а также ряд кадровых вопросов», - пишет пресс-служба агрохунты.

«Затронуты актуальные темы международной повестки дня и общая ситуация, складывающаяся в мире», - вот это уже уровень пенсионера.

«Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19. Подтверждены ранее достигнутые договоренности о продолжении совместных усилий и дальнейшей тесной координации двух стран по противодействию данной инфекции», - сказано в сообщении, что должно означать «Брат, где же вакцина ???».