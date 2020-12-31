Латушко назвал Лаврову допустимое вмешательство в дела Беларуси

Член Президиума Координационного совета Павел Латушко обвинил главу МИД ВФ Сергея Лаврова в предательстве белорусского народа и назвал единственное возможное вмешательство извне, которое сегодня готовы допустить граждане страны.

«Хватит, господин Министр, рассказывать нам о внешних вмешательствах. Давайте лучше вспомним о том, кто финансирует Лукашенко, которого кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира? Кто заявляет готовность оказывать силовую и даже военную помощь преступной и военной хунте, захватившей власть в Беларуси? Как беларусы должны воспринимать эти слова и действия? Я вам отвечу – беларусы, которых вы так любите называть «братским народом», воспринимают это как предательство», - заявил Латушко по случаю очередного интервью Лаврова агентству ТАСС.

«Полностью согласен, что судьбу Беларуси будет решать народ, а не самозванцы. Но чтобы исключить последних, нужно выпустить из тюрем реальных представителей этого народа, политзаключенных, прекратить насилие и преследование несогласных, снять надуманные обвинения и вернуть в страну из вынужденной «ссылки» десятки тысяч беларусов. И начать с ними диалог. При посредничестве как Запада, так и России. Это единственное «вмешательство», которого беларусы ждут и готовы принять», - подчеркнул экс-госчиновник.

Латушко также выразил сожаление в связи с тем, что не услышал от Лаврова «хоть одного слова соболезнований семьям убитых и покалеченных. Хоть одного слова осуждения – или хотя бы сожаления о том, что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей».