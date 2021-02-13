В мире число заражений коронавирусом превысило 108,73 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 108730569 (+432198 за сутки) по данным Worldometer на 7:47 13 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2394125 (+15262) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25443980 (+17146) человек, из них 99330 (-618) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 80472722 (+129327) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28106704 (+100288) случаями заражения, Индия – 10892550 (+12137), Бразилия – 9765694 (+49396), Россия – 4042837 (+15089) и Великобритания – 4013799 (+15144). Беларусь – на 46 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 100288, Бразилия – 49396, Франция – 20701, Великобритания – 15144, Россия – 15089. Беларусь (1733) – на 37 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 492521, Бразилия – 237601, Мексика – 171234, Индия – 155588 и Великобритания – 116287. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2908, Мексика – 1474, Бразилия – 1204, Великобритания – 758, Испания – 530. Беларусь – на 75 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 265284 случая заражения коронавирусом и 1830 смертей.