В мире число заражений коронавирусом превысило 107,41 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 107411435 (+403705 за сутки) по данным Worldometer на 7:42 10 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2351192 (+14855) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25590155 (-82702) человек, из них 102583 (-359) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 79322447 (+470859) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27799946 (+95542) случаями заражения, Индия – 10858300 (+10510), Бразилия – 9602034 (+51733), Россия – 3998216 (+15019) и Великобритания – 3972148 (+12364). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 95542, Бразилия – 51733, Франция – 18870, Испания – 16402, Россия – 15019. Беларусь (561) – на 68 (-16) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 479772, Бразилия – 233588, Мексика – 166731, Индия – 155280 и Великобритания – 113850. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3265, Бразилия – 1340, Великобритания – 1052, Испания – 766, Германия – 674. Беларусь – на 72 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 260060 случаев заражения коронавирусом и 1801 смерть.