Цены на нефть подорожали в четверг и завершили неделю ростом на 5%

Цены на нефть эталонных подорожали на торгах в четверг и в итоге выросли после двух недельных снижений подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $2,11 до $67,96 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $2,21 до $64,68 за баррель.

По итогам текущей недели обе марки выросли в цене примерно на 5%.

Торги фьючерсами на нефть эталонных марок Brent и WTI марок в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.