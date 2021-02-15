В мире число заражений коронавирусом превысило 109,38 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 109387415 (+275289 за сутки) по данным Worldometer на 6:36 15 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2411445 (+5887) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25353889 (-61106) человек, из них 98495 (-200) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 81470629 (+329310) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28261470 (+64297) случаями заражения, Индия – 10916172 (+11434), Бразилия – 9834513 (+23258), Россия – 4071883 (+14185) и Великобритания – 4038078 (+10972). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 64297, Бразилия – 23258, Франция – 16546, Россия – 14185, Индия – 11434. Беларусь (1658) – на 35 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 497174, Бразилия – 239294, Мексика – 173771, Индия – 155764 и Великобритания – 117166. Беларусь – на 75 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Мексика – 1214, США – 1111, Бразилия – 647, Россия – 430, Великобритания – 258. Беларусь – на 61 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 268687 случаев заражения коронавирусом и 1849 смертей.