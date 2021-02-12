В мире число заражений коронавирусом превысило 108,29 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 108298371 (+437172 за сутки) по данным Worldometer на 7:37 12 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2378863 (+13759) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25426834 (-42438) человека, из них 99948 (-1501) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 80343395 (+465078) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 28002240 (+103481) случаями заражения, Индия – 10880413 (+9353), Бразилия – 9716298 (+53993), Россия – 4027748 (+15038) и Великобритания – 3998655 (+13494). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 103481, Бразилия – 53993, Франция – 21063, Испания – 17853, Италия – 15146. Беларусь (1692) – на 40 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 486922, Бразилия – 236397, Мексика – 169760, Индия – 155484 и Великобритания – 115529. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3068, Бразилия – 1452, Мексика – 1328, Великобритания – 678, Россия – 553. Беларусь – на 73 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 263551 случай заражения коронавирусом и 1820 смертей.