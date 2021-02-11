В мире число заражений коронавирусом превысило 107,86 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 107861199 (+449764 за сутки) по данным Worldometer на 9:36 11 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2365104 (+13912) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25469272 (-120833) человека, из них 101449 (-1134) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 79878317 (+555870) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27897214 (+96806) случаями заражения, Индия – 10871060 (+12760), Бразилия – 9662305 (+60271), Россия – 4012710 (+14494) и Великобритания – 3985161 (+13013). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 96806, Бразилия – 60271, Франция – 25387, Испания – 18114, Россия – 14494. Беларусь (1799) – на 35 (+33) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 483200, Бразилия – 233945, Мексика – 168432, Индия – 155399 и Великобритания – 114851. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3432, Мексика – 1701, Бразилия – 1357, Великобритания – 1001, Германия – 708. Беларусь – на 67 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 261859 случаев заражения коронавирусом и 1811 смертей.