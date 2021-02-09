В мире число заражений коронавирусом превысило 107,01 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 107007730 (+322070 за сутки) по данным Worldometer на 7:42 9 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2336337 (+9029) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25672857 (-154159) человек, из них 102942 (-816) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 78851588 (+466368) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27700629 (+87031) случаями заражения, Индия – 10847790 (+8947), Бразилия – 9550301 (+25661), Россия – 3983197 (+15916) и Великобритания – 3959784 (+14104). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 87031, Бразилия – 25661, Испания – 19305, Россия – 15916, Великобритания – 14104. Беларусь (808) – на 52 (-20) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 476405, Бразилия – 232248, Мексика – 166200, Индия – 155195 и Великобритания – 112798. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1489, Бразилия – 687, Германия – 469, Франция – 458, Мексика – 414. Беларусь – на 64 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 259499 случая заражения коронавирусом и 1792 смерти.