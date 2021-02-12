Последнее обновление: 12.02.2021 19:29

Журналист tut.by Надежда Калинина оштрафована на 80 базовых величин

Журналист tut.by Надежда Калинина оштрафована на 80 базовых величин, сообщает tut.by.

Калинину была задержана 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания в Минский городской дворец культуры. В протоколах указано, что она устроила пикет «за честные выборы».

После задержания Калинина трое суток провела в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. Рассмотрение протоколов в суде Ленинского района Минска началось 1 февраля, после чего был сделан перерыв для того, чтобы суд смог получить записи с камер видеонаблюдения. Однако администрация Дворца культуры заявила, что запись невозможно предоставить «в связи со сбоями системы видеонаблюдения».

В итоге ее признали виновной по статьям КоАП 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

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