Суд над журналистами телеканала “Белсат” продолжится 17 февраля

В суде Фрунзенского района Минска во вторник, 16 февраля, состоялось уже второе заседание по делу журналисток телекомпании "Белсат" Дарьи Чульцовой и Катерины Бахваловой.

Их обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси - "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Обеим может грозить лишение свободы на срок до трех лет. На заседание 16 февраля не пустили ни одного независимого журналиста. А закончилось оно решением продолжить процесс 17 февраля, передает DW.

Журналисток задержали 15 ноября 2020 года в одной из квартир на так называемой площади Перемен, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко.

По версии следствия, их стрим привел к остановке движения 13 автобусных маршрутов, а также трех троллейбусных и трех трамвайных. В "Минсктрансе" ущерб оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете - около 3675 евро). Вся сумма уже погашена родственниками подсудимых, после чего "Минсктранс” отказался от иска.

Дарья Чульцова давать показания отказалась. На первом заседании суда, 9 февраля, были зачитаны ее письменные объяснения из материалов дела. "Никого не призывала, не организовывала, к действиям не склоняла... Никаких лозунгов не выкрикивала, на проезжую часть не выходила. Мое согласие компенсировать ущерб "Минсктрансу" не есть признание моей вины", - заявила журналистка.

Катерина Бахвалова считает свое дело "актом мести спецслужб" за ее профессиональную деятельность. Журналистки категорически отвергают обвинения в том, что руководили людьми во время прямой трансляции, ссылаясь на то, что на "площади Перемен" был отключен мобильный интернет, а потому участники акции не могли смотреть эфир "Белсата". Правозащитники признали обеих журналисток политическими заключенными.

Во вторник, 16 февраля суд в течение 3,5 часов исследовал материалы дела, адвокаты журналисток заявляли несколько ходатайств об изучении дополнительных документов. "В деле, на наш взгляд, много ничего не значащих документов: протоколы обысков, осмотров телефонов, компьютеров и другой техники”, - подчеркнул защитник Сергей Зикрацкий.

"На сегодняшнем заседании мы еще раз убедились в том, что никаких доказательств вины Кати и Даши нет. Сегодня, например, долго зачитывались расшифровки звонков в милицию сторонников Лукашенко с жалобами на протестующих, но там нет ни одного слова ни про журналистов, ни про стрим "Белсата". Также зачитывали протоколы обыска, изъятия имущества, по какой-то причине в деле находится моя личная переписка”, - говорит журналист Игорь Ильяш, муж Катерины Бахваловой.

По его словам, во фрагментах репортажа, которые показали в суде, не было ни одной фразы, которую можно трактовать как руководство протестами: "Самые обыкновенные фразы из репортажа. Катя рассказывает, что происходит в данный момент. В этих фрагментах говорилось в том числе об убийстве Романа Бондаренко. Уголовного дела по этому факту не возбуждено, зато за решеткой сидят журналистки”.

Среди других доказательств вины журналисток прокуратура привела опрос людей с «площади Перемен», где скандировали «Жыве Беларусь!». Адвокат Сергей Зикрацкий попросил приобщить к материалам дела запрос защиты к специалисту Национальной академии наук, чтобы тот оценил, содержит ли запись призывы и если да, то какие. Судья решит этот вопрос после исследования других доказательств.

Защита попросила приобщить ответы мобильных операторов о том, что в день акции мобильный интернет в Минске был ограничен. Судья удовлетворила прошение, передает БелаПАН.

Прокурор зачитала расшифровку телефонных разговоров местных жителей, которые звонили в милицию, жаловались на молодых людей, блокирующих движение, и просили «прислать автозаки». Всего, по словам прокурора, на номер 102 поступило более десяти жалоб.

Адвокат попросил суд потребовать у предприятия «Минсктранс» сводку о задержках в работе транспорта 15 ноября. Прокурор выступила против, и судья отклонила ходатайство. Руководитель управления организации перевозок «Минсктранса» Роман Пранович, выступавший в качестве свидетеля, заявил, что у предприятия нет претензий к Андреевой и Чульцовой, так как все потери компенсированы в полном объеме.