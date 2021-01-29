Последнее обновление: 29.01.2021 18:49

В Беларуси продолжается давление на независимые медиа

Гродненская милиция проводит обыски в редакциях интернет-ресурсов Ghrodna.life и NewGrodno.by, сообщает пресс-служба УВД Гродненской области

«Прямо сейчас сотрудниками Ленинского РОВД при поддержке бойцов ОМОН проводятся осмотры редакционных помещений Hrodna.life и Newgrodno.by, изъятие оргтехники обеих редакций для ее дальнейшего направления на экспертизы», - говорится в сообщении.

Поводом для обыска стали факты хранения ресурсами продукции, признанной экстремистской.

«Речь идет о хранении материалов одного телеграм-канала, который в октябре и ноябре 2020 года судом Центрального района Минска признан экстремистским», - говорится в сообщении.

«Материалы находились в свободном доступе, а редакции указанных интернет-ресурсов имели достаточно времени для приведения своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Беларуси по противодействию экстремизму, чего ими сделано не было. Более того, оба ресурса осветили у себя признание материалов деструктивного телеграм-канала экстремистскими», - сказано в сообщении.

В УВД напомнили, что за хранение экстремистской продукции предусмотрен штраф в размере до 500 базовых величин, а также конфискация предметов и орудий совершения правонарушений».

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