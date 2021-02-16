Силовики проводят обыск в офисе Белорусской ассоциации журналистов

Телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов сообщает об операции силовых структур в отношении руководства и членов ассоциации.

В частности, представители силовых ведомств пришли по месту жительства главы БАЖ Андрея Бастунца и его замов Бориса Горецкого и Олега Агеева.

По месту жительства Бастунца обыска не было, но его само увезли сотрудники ГУВД Мингорисполкома на офис БАЖ, где и будет проходить обыск.

Тем временем, обыск проводится в доме гомельского журналиста Ларисы Щироковой в рамкках уголовного дела по статье 362 УК РБ (Убийство сотрудника органов внутренних дел).

В Могилеве идет обыск в квартире журналиста Алеся Буракова-младшего.