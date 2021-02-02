МИД Швейцарии вызвал на ковер посла РБ из-за задержания журналистки Люции Чирки

Департамент иностранных дел Швейцарии 1 февраля вызвал на ковер посла Беларуси в Швейцарии Александра Ганевича.

Речь шла о задержании в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента телерадиокомпании SRF Люции Чирки, сообщила пресс-служба швейцарского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии осудило задержание журналистки Люции Чирки и потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц.

«Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент.

Люцию Чирки задержали в воскресенье, 31 января. Она вместе со своими знакомыми, правозащитницей Анисией Козлюк и ее мужем шли в кафе. Через три часа, после вмешательства посольства Швейцарии в Беларуси, ее освободили, сообщает БАЖ.

В интервью после освобождения журналистка сообщила, что ей не разрешали связаться с посольством, причины задержания ей не объяснили.