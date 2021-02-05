В мире число заражений коронавирусом превысило 105,45 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 105456894 (+530065 за сутки) по данным Worldometer на 11:24 5 февраля 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2295571 (+16669) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25858676 (+26889) человек, из них 105763 (-741) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 77158042 (+485927) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 27273890 (+121627) случаями заражения, Индия – 10803533 (+12410), Бразилия – 9397769 (+57848), Россия – 3917918 (+16714) и Великобритания – 3892459 (+20634). Беларусь – на 47 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 121627, Бразилия – 57848, Испания – 29960, Франция – 23448, Великобритания – 20634. Беларусь (1708) – на 36 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 466988, Бразилия – 228883, Мексика – 161240, Индия – 154862 и Великобритания – 110250. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3523, Мексика – 1707, Бразилия – 1291, Великобритания – 915, Германия – 673. Беларусь – на 74 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 253413 случаев заражения коронавирусом и 1755 смертей.