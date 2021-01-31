В мире число заражений коронавирусом превысило 103,14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 103148380 (+498431 за сутки) по данным Worldometer на 10:23 31 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2229716 (+12993) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 26126589 (+40599) человек, из них 108340 (-648) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 74788097 (+444536) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26655740 (+140732) случаями заражения, Индия – 10747091 (+13065), Бразилия – 9176975 (+57498), Россия – 3832080 (+19032) и Великобритания – 3796088 (+23275). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 140732, Бразилия – 57498, Франция – 24392, Великобритания – 23275, Россия – 19032. Беларусь (1852) – на 38 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 450381, Бразилия – 223971, Мексика – 156579, Индия – 154312 и Великобритания – 105571. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2889, Мексика – 1434, Великобритания – 1200, Бразилия – 1196, Россия – 512. Беларусь – на 67 (+5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 246570 случаев заражения коронавирусом и 1708 смертей.