В мире число заражений коронавирусом превысило 102,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 102649949 (+592578 за сутки) по данным Worldometer на 10:12 30 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2216723 (+15398) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 26085990 (+136783) человек, из них 108988 (-718) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 74343561 (+440182) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26512193 (+169033) случаями заражения, Индия – 10734026 (+13055), Бразилия – 9119477 (+58691), Россия – 3813048 (+19238) и Великобритания – 3772813 (+29079). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 16903, Бразилия – 58691, Испания – 38,118, Великобритания – 29079, Франция – 22858. Беларусь (1867) – на 35 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 447459, Бразилия – 222775, Мексика – 155145, Индия – 154184 и Великобритания – 104371. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3652, Мексика – 1506, Великобритания – 1245, Бразилия – 1099, Германия – 832. Беларусь – на 72 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 244718 случаев заражения коронавирусом и 1698 смертей.