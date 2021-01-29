В мире число заражений коронавирусом превысило 102,05 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 102057371 (+574712 за сутки) по данным Worldometer на 10:30 29 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2201325 (+15936) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25949207 (+35714) человек, из них 109706 (-594) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 73903379 (+522570) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26338607 (+162574) случаями заражения, Индия – 10720971 (+18940), Бразилия – 9060786 (+60301), Россия – 3793810 (+19138) и Великобритания – 3743734 (+28680). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 162574, Бразилия – 60301, Испания – 34899, Великобритания – 28680, Франция – 23770. Беларусь (1718) – на 37 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 443769, Бразилия – 221676, Индия – 154047, Мексика – 153639 и Великобритания – 103126. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3908, Мексика – 1623, Бразилия – 1439, Великобритания – 1239, Германия – 862. Беларусь – на 74 (-6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 242851 случай заражения коронавирусом и 1688 смертей.