В мире число заражений коронавирусом превысило 101,48 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 101482659 (+623273 за сутки) по данным Worldometer на 11:31 28 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2185389 (+17766) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25913493 (+120180) человека, из них 110300 (+17) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 73380809 (+484782) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 26166423 (+151879) случаями заражения, Индия – 10702031 (+11752), Бразилия – 900485 (+63895), Россия – 3774672 (+17741) и Великобритания – 3715054 (+25308). Беларусь – на 48 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 151879, Бразилия – 63895, Испания – 40285, Франция – 26916, Великобритания – 25308. Беларусь (1651) – на 40 (+17) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 439521, Бразилия – 220237, Индия – 153885, Мексика – 152016 и Великобритания – 101887. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3916, Мексика – 1743, Великобритания – 1725, Бразилия – 1319, Германия – 968. Беларусь – на 68 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 241133 случая заражения коронавирусом и 1678 смертей.