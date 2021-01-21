Россия и Беларусь согласовали тариф на прокачку нефти по «Дружбе»

Россия и Беларусь в минувшую среду согласовали повышение тарифа на прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Тариф вырастет на 6,6%, что соответствует соглашениям между Беларусью и Россией - прогнозная инфляция плюс 3%, сообщает телеграм-канал Neftegram (https://t.me/neftegram) со ссылкой на свои источники.

В протокол внесли особое мнение представителей Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси. Официально ни МАРТ, ни российская ФАС ситуацию не комментируют.

Ранее, Беларусь предлагала повысить тариф на 25% в 2021 году ради компенсации снижения прокачки в 2020 году и введенного экологического налога на транспортировку нефти по трубе, однако российская компания отвергла эту идею белорусской стороны, не заметив в ней никакой экономической логики.