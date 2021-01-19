Последнее обновление: 19.01.2021 10:52

Беларусь осуществляет аварийный экспорт электроэнергии в Украину

В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи Беларусь 18 января экспортировала Украины 3,1 млн. кВтч электроэнергии.

«По запросу Украины Беларусь поставила в украинскую энергосистему 3,1 млн. кВтч электроэнергии. Поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00. Максимальная мощность составила 500 МВт», - говорится в сообщении в Минэнерго Беларуси.

«Поставки выполнены с целью обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий», - отмечается в сообщении.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование