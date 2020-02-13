Беларусь в 2019 году нарастила экспорт электроэнергии более чем в 2 раза

Беларусь в 2019 году экспортировала 2,4 млрд. кВт.ч. электроэнергии, что более чем в два раза больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сегодня сообщил министр энергетики РБ Виктор Каранкевич.

"Выработка электроэнергии в прошлом году увеличилась на 5% по отношению к 2018 году. Это обусловлено значительным, более чем в два раза, ростом ее поставок на экспорт. Экспорт электроэнергии составил 2,4 млрд кВт.ч", - сообщил министр.

Он отметил, что основной задачей на 2020 год является сохранение результатов экспорта, добавив, что Беларусь традиционно (то есть больше некуда) экспортирует электроэнергию в страны Балтии и Украины. Однако, Украина во 2-й половине 2019 года постепенно отказалась от белорусской электроэнергии.

«Будут влиять различные факторы, в том числе ценовой, но наша задача - сохранить уровень 2019 года", - отметил министр.