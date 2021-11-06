Беларусь возобновила экспорт электроэнергии в Украину

Беларусь 6 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину, сообщила в субботу пресс-служба Министерства энергетики Беларуси.

«В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что график поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей.

Согласно данным платформы открытой информации Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии, Украина 6 ноября планирует импортировать 5 МВт в час. Информации об импорте на 7 ноябре и последующих днях в системе нет.