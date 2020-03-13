Беларусь не планирует импорт электроэнергии в 2020 году

Гособъединение Белэнерго не планирует импорт электроэнергии в 2020 году, сообщил гендиректор объединения Павел Дрозд.

"Нам согласован возможный импорт до 2 млрд кВт.ч в 2020 году. Это возможно, если мы будем видеть, что импортная электроэнергия будет дешевле, чем вырабатываемая у нас. Но мы не импортируем в этом году электроэнергию, и пока в наших планах этого нет", - сказал Дрозд, отметив, что Беларусь выступает экспортером электроэнергии.

"По предварительной оценке и уже заключенным контрактам, за I квартал отправим на экспорт в Украину порядка 150 млн кВт.ч. Белорусская электроэнергия также поставляется на рынок Nord Pool, там тоже в связи с погодными условиями произошли значительные изменения цены. Поэтому сегодня возможности экспорта определяют те ценовые параметры, которые складываются на рынке", - сообщил глава Белэнерго (цитата БелТА).

Беларусь в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии более чем в два раза по сравнению с 2018-м - до 2,4 млрд кВт.ч.