Россия выходит из Договора по открытому небу

Система российско-американских договоренностей о взаимном контроле над вооружениями и военной активностью, созданная на излете Холодной войны, продолжает разваливаться.

Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН), объявил в пятницу МИД РФ.

22 ноября из договора вышли США. В результате был «существенно нарушен баланс интересов государств-участников, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности», говорится в заявлении министерства.

Российская сторона выдвинула ряд предложений по поддержанию жизнеспособности договора, но они «не получили поддержки со стороны союзников США», констатирует МИД, пишет finanz.ru

Подписанный в 1992 году, и ратифицированный в 2002-м, договор разрешал 35 странам-участницам невооруженные наблюдательные полеты над территорией друг друга.

США обвинили Россию в том, что она ограничила полеты в рамках договора над Москвой и другими ключевыми городами, где, по мнению американской администрации, могут быть сосредоточены элементы ядерного потенциала.

США, в свою очередь, разрешали полеты на низкой высоте над Вашингтоном, штаб-квартирами Пентагона и ЦРУ, а также рядом чувствительных объектов, таких, как, например, база ВВС Andrews в Мэриленде. Этот предлог МИД РФ счел «надуманным». После завершения внутрироссийских процедур уведомление и выходе из ДОН будет направлено депозитариям, заявила пресс-служба ведомства.