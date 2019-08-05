Последнее обновление: 05.08.2019 17:32

Путин сказал, где не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин на прошедшем сегодня совещании в связи с ликвидацией ДРСМД заявил, где Россия не намерена размещать ракеты средней и меньшей дальности.

Он заявил, что Россия не будет первой размещать такие ракеты, если аналогичные шаги не предпримет американская сторона.

"Все наши действия будут носить исключительно ответный, зеркальный характер. Это касается разработки, производства и размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Мы не будем их размещать в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - сказал Путин.

По его словам, Россия будет вынуждена приступить к разработке ракет средней и меньшей дальности, если будет уверена, что США начали производство таких вооружений. Путин признал, что для этого потребуется время.

"До поступления таких систем на вооружение российской армии реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", - уточнил он.

Президент РФ также заявил о готовности Москвы возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.

"Чтобы избежать хаоса… Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", - добавил он.

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