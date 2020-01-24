Последнее обновление: 24.01.2020 09:39

В ООН оценили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Организация объединенных наций (ООН) положительно оценивает инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

«Мы приветствуем диалог между странами — членами организации. Приветствуем любые предложения по диалогу между пятью постоянными членами СБ ООН» — сказал Хак.

Путин на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании для совместного обсуждения актуальных проблем.

По словам Путина, на странах-основателях ООН, постоянных членах Совбеза лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».

Путин заявил, что переговоры о проведении такого саммита в любой точке мира уже начались. Он заявил о готовности Москвы передать послания с официальным приглашением на этот саммит мировым лидерам.

Одним из первых предложение Путина поддержал французский президент Эмманюэль Макрон.

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