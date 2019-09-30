Кремль назвал возможной публикацию разговоров Путина и Трампа

Публикация разговоров лидеров государств возможна при согласии обеих сторон. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление председателя комитета палаты представителей США по разведке Адама Шиффа о том, что конгресс намерен получить доступ к содержанию телефонных переговоров лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РБК.

Песков отметил, что, согласно дипломатической практике, публиковать разговоры можно только при согласовании двух сторон, и в целом она подобного не подразумевает. «Если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать», — добавил он.