Последнее обновление: 24.12.2021 10:41

Кремль сообщил, кто приедет к Путину 28 декабря

По инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба Кремля.

"В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев", - сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Лукашенко могут также провести отдельную встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря.

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