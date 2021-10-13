Последнее обновление: 13.10.2021 17:03

Россия опять озаботилась вмешательством в дела Беларуси

Россия глубоко озабочена продолжающимися попытками США и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси, игнорируя при этом действия Минска по консолидации общества и проведению конституционной реформы.

Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Глубокую озабоченность вызывают попытки Вашингтона и ЕС грубо вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Продолжается санкционное и политическое давление на власти в Минске, при этом полностью игнорируются усилия по консолидации общества и проведению конституционной реформы", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что только белорусский народ и его законные представители "вправе определять будущее своей страны в рамках действующего национального законодательства".

Впрочем ничего нового Лавров не сказал, а данное заявление не стоит рассматривать как сезонное обострение, поскольку глава МИД РФ не сделал заявление, а выступил с дежурной речью в стиле «бла-бла-бла» на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование