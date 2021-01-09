Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 210368 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 января 2021 года выросло до 210368 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1507 человек.

Выздоровели и выписаны 192620 (+1654) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1507 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1767 человек (51,2% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4117994 (+3451) теста на коронавирус.