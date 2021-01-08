Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 208601 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 8 января 2021 года выросло до 208601 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 1498 человек.

Выздоровели и выписаны 190966 (+2177) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1498 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1805 человек (8,21% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 4114543 (+21963) теста на коронавирус.