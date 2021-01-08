В мире число заражений коронавирусом превысило 88,52 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 88528033 (+855176 за сутки) по данным Worldometer на 10:43 8 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1907073 (+14999) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 22997487 (+374144) человек, из них 108367 (+325) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 63623473 (+466033) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 22132045 (+274190) случаями заражения, Индия – 10414044 (+18106), Бразилия – 7961673 (+87134), Россия – 3332142 (+23541) и Великобритания – 2889419 (+52618). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 274190, Бразилия – 87134, Великобритания – 52618, Германия – 28078, Россия – 23541. Беларусь (1838) – на 43 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 374124, Бразилия – 200498, Индия – 150606, Мексика – 129987 и Великобритания – 78508. Беларусь – на 76 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4134, Бразилия – 1455, Мексика – 1165, Великобритания – 1162, Германия – 1059. Беларусь – на 68 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 206796 случаев заражения коронавирусом и 1489 смертей.