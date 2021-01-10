В мире число заражений коронавирусом превысило 90,1 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 90101882 (+679738 за сутки) по данным Worldometer на 10:56 10 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1935211 (+11837) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23673849 (+259250) человек, из них 108509 (-342) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 64492822 (+408651) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 22699938 (+249519) случаями заражения, Индия – 10451346 (+18820), Бразилия – 8075998 (+60078), Россия – 3379103 (+23309) и Великобритания – 3017409 (+59937). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 249519, Бразилия – 60078, Великобритания – 59937, Россия – 23309, Южная Африка – 21606. Беларусь (1765) – на 44 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 381480, Бразилия – 202657, Индия – 151048, Мексика – 132069 и Великобритания – 80868. Беларусь – на 76 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3235, Бразилия – 1115, Мексика – 1038, Великобритания – 1035, Германия – 660. Беларусь – на 71 (-3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 210368 случаев заражения коронавирусом и 1507 смертей.