В мире число заражений коронавирусом превысило 85,51 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 85519622 (+491809 за сутки) по данным Worldometer на 10:12 4 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1850916 (+6231) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23183704 (+150263) человека, из них 106426 (+410) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 60485002 (+335315) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 21113528 (+194337) случаями заражения, Индия – 10341291 (+16660), Бразилия – 7733746 (+17341), Россия – 3236787 (+24150) и Франция – 2655728 (+12489). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 2194337, Великобритания – 54990, Россия – 24150, Бразилия – 17341, Индия – 16660. Беларусь (1837) – на 31 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 360078, Бразилия – 196018, Индия – 149686, Мексика – 126851 и Италия – 75332. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1387, Россия – 504, Великобритания – 454, Южная Африка – 402, Италия – 347. Беларусь – на 62 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 199962 случая заражения коронавирусом и 1451 смерть.