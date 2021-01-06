В мире число заражений коронавирусом превысило 86,93 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 86931368 (+821303 за сутки) по данным Worldometer на 8:40 6 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1878281 (+17688) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 23408109 (+219281) человек, из них 108153 (+297) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 61644978 (+584334) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 21579641 (+226593) случаями заражения, Индия – 10375478 (+17909), Бразилия – 7812007 (+57447), Россия – 3284384 (+24246) и Великобритания – 2774479 (+60916). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 226593, Великобритания – 60916, Бразилия – 57447, Россия – 24246, Франция – 20489. Беларусь (1273) – на 47 (-12) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 365664, Бразилия – 197777, Индия – 150151, Мексика – 127757 и Италия – 76329. Беларусь – на 76 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 3543, Германия – 1198, Бразилия – 1186, Великобритания – 830, Италия – 649. Беларусь – на 73 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 203104 случая заражения коронавирусом и 1471 смерть.